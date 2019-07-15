Son Dakika Haberleri: Budapeşte Judo Grand Prix: Japon judokalar zirvede yer aldı
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Budapeşte Judo Grand Prix: Japon judokalar zirvede yer aldı

9 saat önce

Budapeşte Judo Grand Prix'sinde turnuva boyunca Japon judokaların performansları dikkat çekti.

Budapeşte Judo Grand Prix: Japon judokalar zirvede yer aldı, System.String[]
Budapeşte Judo Grand Prix'sinin üçüncü gününde güne damgasını vuran isim Dünya Şampiyonu İspanyalı Nikoloz Sherazadishvili oldu. Eksi 90 kiloda yarışan İspanyalı judoka tüm rakiplerini istikrarlı bir şekilde yenerek finale uzandı. Finalde Sherazadishvili Japon Shoichiro Mukai ile karşılaştı. İspanyalı judoka şık bir ippon puanı ile rakibini tatamide yere serdi.













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"İkimiz de gergindik. Ancak birbirimizi iyi tanıyorduk ve karşılaşmaya hazırlıklı gelmiştik. Mücadelede çok atak olmasa da oldukça çekişmeli bir maçtı. "



Nikoloz Sherazadishvili


İspanyalı judoka






Sherazashvili altın madalyasını Uluslarası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer tarafından teslim aldı.
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Japon, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:52 
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