Budapeşte Judo Grand Prix: Japon judokalar zirvede yer aldı
9 saat önce
Budapeşte Judo Grand Prix'sinde turnuva boyunca Japon judokaların performansları dikkat çekti.
Budapeşte Judo Grand Prix'sinin üçüncü gününde güne damgasını vuran isim Dünya Şampiyonu İspanyalı Nikoloz Sherazadishvili oldu. Eksi 90 kiloda yarışan İspanyalı judoka tüm rakiplerini istikrarlı bir şekilde yenerek finale uzandı. Finalde Sherazadishvili Japon
Shoichiro Mukai ile karşılaştı. İspanyalı judoka şık bir ippon puanı ile rakibini tatamide yere serdi.
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Sherazashvili altın madalyasını Uluslarası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer tarafından teslim aldı.