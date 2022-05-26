BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

26.05.2022 12:14

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Budapeşte Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzarı Meltem Güney'in ev sahipliğinde Matild Palece'de düzenlenen etkinliğe, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney etkinlikte, Levai'ye Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti.

Misafirlere, Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle sunum yapıldı.

BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

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Frankfurt'ta 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi Frankfurt'ta 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika


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