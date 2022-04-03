BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü

03.04.2022 20:18

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, "Buradan söz veriyorum, dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım." dedi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, "Buradan söz veriyorum, dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım." dedi.

Başkent Budapeşte'de yapılan şampiyonada grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan'ı yenen Kerem, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, çok mutlu olduğunu söyledi.

Son 4 Avrupa Şampiyonası'nda da madalya alma başarısı gösterdiğine işaret eden Kerem, "Çok şükür bu sefer şampiyonluk nasip oldu. Büyüklerde ilk altın madalyam. Umarım bu başlangıç olur. Örnek bir sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.

Gençlerde 3 kez dünya şampiyonu olan Kerem, şu ifadeleri kullandı:

"Sırada Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmıştım. Yeni federasyonumuz, hocalarımızla inşallah yeni bir sayfa olur. Benim burada olmamı sağlayan çok belli etmesem de Süleyman Güngör hocamın ellerinden öpüyorum. Buradan söz veriyorum, dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım."

BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü
BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü
BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü

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Altın Madalya, Kerem Kamal, Macaristan, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Kerem Kamal'dan dünya şampiyonluğu sözü - Son Dakika


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