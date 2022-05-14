BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi - Son Dakika
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BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi

14.05.2022 09:49

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de müzikseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de müzikseverlerle buluştu.

Türk müziği ve geleneksel Mevlevi sufi müziği ustası Kudsi Erguner, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Macar Müzik Evi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Budapeşte'de konser verdi.

Konserde, Erguner'e Hakan Güngör kanunu, Bangladeşli Niti Ranjan Biswas ise tablasıyla eşlik etti.

Üç büyük mutasavvıf Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hoca Garip Nevaz'ın eserlerinin seslendirildiği konserde, çok boyutlu tasavvuf müziği resitali sunuldu.

BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi
BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi
BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi
BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi

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Sertab Erener'den muhteşem konser Sertab Erener'den muhteşem konser Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi

Kudsi Erguner, Macaristan, Yunus Emre, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BUDAPEŞTE - Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da konser verdi - Son Dakika
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