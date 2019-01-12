Son Dakika Haberleri: Budapeşte Neyhane'de İlk Konser Verildi

Budapeşte Neyhane'de İlk Konser Verildi

18 dakika önce

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bünyesinde kurulan Budapeşte Neyhane'de ilk konser verildi.

Budapeşte Neyhane'de İlk Konser Verildi, System.String[]
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bünyesinde kurulan Budapeşte Neyhane'de ilk konser verildi.

YEE binasındaki Budapeşte Neyhane'nin açılış konserinde Viyana merkezli Yeden Ensemble grubunun yanı sıra Macar sanatçılar da sahne aldı.

Neyhane'nin, 2015 yılında neyzen Halil İbrahim Doğan tarafından bir dönem verilen ney kursuna katılan Macar neyzenler tarafından kurulduğu belirtildi.

Açılıştan sonra ilk dersin gerçekleştiği neyhaneye yoğun ilgi olurken katılımcılar böyle bir oluşum için teşekkür etti.

Neyzen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce kursa katılan Macar neyzenlerin bu konudaki çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmeleri neticesinde YEE bünyesinde Budapeşte Neyhane'nin kurulduğunu söyledi.

Buranın özellikle ney genelde ise Türk müziği ile ilgilen kişilerin uğrak noktası olacağını ifade eden Doğan, "Arkadaşların verimli çalışmalarıyla burada güzel neticeler elde edildi. Bugün açılış dolayısıyla Yeden Ensemble grubu da buraya davet edildi. Önce ney konseri sonrasında ise klasik Türk müziğinden saz eserlerinin seslendirildiği bir konserle açılış tamamlandı. Arkadaşların çalışmalarına destek vermek üzere buraya belirli zamanlarda gelmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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