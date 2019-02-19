Son Dakika Haberleri: Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Başlıyor

Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Başlıyor

18 dakika önce

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı", Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün ve 20 Şubat'ta, 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı", Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün ve 20 Şubat'ta, 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, göç baskısını azaltmak ve düzensiz göçe karşı önlemler almak amacıyla hükümetler arası yapılan toplantılar neticesinde 1993 yılında Budapeşte'de düzenlenen Bakanlar Konferansıyla ortaya çıkan, 2006'dan bu yana başkanlığını Türkiye'nin yürüttüğü "Budapeşte Süreci" devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2013 yılında gerçekleştirilen 5. Bakanlar Konferansı ile sürecin 20. yıl dönümü kutlandı. Gerçekleştirilen konferans sonunda yayımlanan bildiride, öncelikli alan olarak, göç ve hareketlilik, entegrasyon, göç ve kalkınma, düzensiz göç, insan ticareti ve uluslararası koruma alanları belirlendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün ve yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"na 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanları katılacak.

Bakanlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez düzenlenen ve genel olarak stratejik hedefler ortaya koyan konferansın 6'ncısında "İstanbul Taahhütleri" bildirisinin kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün konferansa katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna Çırağan Sarayı'nda akşam yemeği verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:59 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı

Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]