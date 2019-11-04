Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.



Macaristan yerel seçimleri öncesi İmamoğlu ile görüşen Karacsony, "Onun en temel mesajı politikamın partiler etrafında ya da iktidar rekabeti için değil ama halk üzerine inşaa edilmesi gerektiği idi." ifadelerini kullandı.