Budget araç filosu kış mevsimine hazır - Son Dakika
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Budget araç filosu kış mevsimine hazır

6 saat önce

Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin kış mevsimi şartlarında güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla filosundaki tüm araçları zincirinden buz kazıyıcı ve antifrizli cam suyuna kadar tüm donanımları ile kışa hazırladı.

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Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin kış mevsimi şartlarında güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla filosundaki tüm araçları zincirinden buz kazıyıcı ve antifrizli cam suyuna kadar tüm donanımları ile kışa hazırladı.


Budget açıklamasına göre, şirket, ayrıca isteyen müşterilerine kış lastikli araç kiralama opsiyonu da sunuyor.


Budget'ın filosunda bulunan kış mevsimi şartlarına uygun hazırlanmış en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofisleri, "www.budget.com.tr" internet adresi, 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi ve Budget WhatsApp kurumsal uygulamasından her türlü hizmete ulaşabiliyor.


Budget, Türkiye geneline yayılmış toplam 55 hava limanı ve şehir ofisinde sunduğu avantajlı hizmetler ve cazip kampanyalarıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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