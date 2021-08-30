Budget Motosiklet "MXGP of Turkey"e sponsor oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, MXGP of Turkey için Budget Motosiklet ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu