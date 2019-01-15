Son Dakika Haberleri: Budget'tan "İstediğin Yerde" Uygulaması

Budget'tan "İstediğin Yerde" Uygulaması

1 saat önce

Uzak Rota Dijital Seyahat Ödülleri'nde Yılın Dijital Araç Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıma hedefiyle yeni hizmeti "İstediğin Yerde" uygulamasını başlattı.

Budget'tan
Uzak Rota Dijital Seyahat Ödülleri'nde Yılın Dijital Araç Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşıma hedefiyle yeni hizmeti "İstediğin Yerde" uygulamasını başlattı.

Budget açıklamasına göre, uygulama sayesinde, Budget müşterilerinin online olarak kiraladığı aracı teslim almak için hizmet ofisine gitmesine gerek kalmıyor. Şimdilik sadece İstanbul'da geçerli olan uygulamada Budget, aracı müşterisinin istediği noktaya teslim ediyor ve kiralama süresi sonunda da istediği yerden teslim alıyor. Böylece yeni hizmeti ile Budget, müşterilerinin trafik ve zaman konusunda yaşayabilecekleri sıkıntıları bertaraf ediyor.


Budget, yeni araç kiralama hizmet uygulaması "İstediğin Yerde"yi müşterilerine başlangıca özel kampanyası ile kiralama başına 40 TL olarak sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Uzak, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor 5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı

Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:42:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budget'tan "İstediğin Yerde" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]