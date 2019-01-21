Budget'tan Online Ödemede Yüzde 30 İndirim
1 saat önce
Budget, ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.
Budget, ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.
Budget'ten yapılan açıklamaya göre, Uzak
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Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerine avantajlı hizmet ve cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.
Budget düzenlediği kampanya çerçevesinde, filosunda bulunan ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.budget.com.tr adresine girmeleri yeterli.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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