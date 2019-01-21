Son Dakika Haberleri: Budget'tan Online Ödemede Yüzde 30 İndirim

Budget'tan Online Ödemede Yüzde 30 İndirim

1 saat önce

Budget, ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Budget'tan Online Ödemede Yüzde 30 İndirim, System.String[]
Budget, ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Budget'ten yapılan açıklamaya göre, Uzak Rota Dijital Seyahat Ödülleri'nde Yılın Dijital Araç Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerine avantajlı hizmet ve cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.


Budget düzenlediği kampanya çerçevesinde, filosunda bulunan ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.budget.com.tr adresine girmeleri yeterli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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