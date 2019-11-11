Budget'tan Red'lilere yüzde 40 indirim

Araç kiralama markası Budget, Vodafone Red'lilere özel hazırladığı kampanya ile müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Budget açıklamasına göre, Türkiye geneline yayılmış toplam 55 havalimanı ve şehir ofisinde hizmet sunan şirket, araç kiralayan Vodafone Red abonelerine yüzde 40 indirim uyguluyor.

Budget'ın Vodafone Red'liler için özel hazırladığı kampanya, ekonomik segmentten premium segmente kadar tüm araç gruplarından en yeni araç marka ve modelleri kapsıyor.

Avantajdan yararlanmak için Vodafone Red kullanıcılarının "Vodafone Yanımda" uygulamasına giriş yaparak şifrelerini almaları yeterli oluyor. Ayrıca, Budget Kart ile 10 gün kiralama için bir gün ücretsiz kiralama avantajı da takip edilebiliyor.

Vodafone Red'liler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi aracılığıyla da hizmet alabiliyor.