Son Dakika Haberleri: "Budist Bin Ladin" hakkında tutuklama kararı
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"Budist Bin Ladin" hakkında tutuklama kararı

1 saat önce

Myanmar'da mahkeme, "Budist Bin Ladin" lakabıyla bilinen, Müslüman karşıtı radikal milliyetçi Budist rahip Ashin Wirathu hakkında halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Myanmar'da mahkeme, "Budist Bin Ladin" lakabıyla bilinen, Müslüman karşıtı radikal milliyetçi Budist rahip Ashin Wirathu hakkında halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklama kararı çıkardı.
Nepido'daki Emniyet Müdürlüğünden Albay Myo Thu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hükümet yetkilisinin, Wirathu hakkında Yangon Batı Bölgesi Mahkemesinde dava açtığını belirtti.
Myo Thu, mahkemenin dava başvurusunu kabul ettiğini ve hükümete karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla Wirathu hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını ifade etti.
Mahkeme kararının, Wirathu'nun, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii hakkında sarf ettiği alçaltıcı sözlerle ilişkili olduğu sanılıyor.
Yerel basında çıkan haberlerde, Wirathu'nun, Suu Çii'ye sözlü saldırıda bulunduğu videonun ay başında yayılmasının ardından yetkililerin, Budist rahibin yargılanacağına ilişkin sözlerine yer verildi.
Rahibin destekçilerinden Aung Kyaing, AA muhabirine, rahibin Mandalay'daki manastırına polisin gitmediğini ifade ederek, yüksek rahip komitesi tarafından çağırılan Wirathu'nun, Yangon'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi.
Kendisine "Budist Bin Ladin" adını veren Wirathu, 2012'de Arakan eyaletinde meydana gelen toplumsal şiddet olaylarından bu yana ülkenin çoğunluğunu oluşturan Budistler arasında Müslümanlara karşı nefreti yaymakla suçlanıyor.
Time dergisi, Wirathu'yu "Budist Terörün Yüzü" olarak nitelendirmişti.
Ashin Wirathu liderliğindeki aşırı milliyetçi Budist grup Ma Ba Tha'nın etkin olduğu Myanmar'ın Meikhtila bölgesinde Müslümanlara karşı şiddet olaylarında 2013'ün başında 100 kişi ölmüş, yaklaşık 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Ülkede Budist rahiplerle ilgili denetleme ve düzenlemeyi yürüten Sangha Maha Nayaka Komitesinin 2017'de yaptığı açıklamada, radikal milliyetçi Budist grup Ma Ba Tha'nın önde gelen vaizlerinden keşiş Wirathu'nun sürekli olarak dinlere karşı nefret söyleminde bulunduğu, bunun toplumsal ihtilafa ve hukukun üstünlüğü çabalarının engellenmesine neden olduğu ve bir yıl boyunca vaaz vermesinin yasaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, gerilimi artırmak amacıyla siyasi partilerin yanında yer aldığı vurgulanan Wirathu hakkında, yasağın ihlali durumunda yasal işlem yapılacağı ifade edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:46 Kaynak: AA
Myanmar, Usame Bin Ladin, Güncel
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