Son Dakika Haberleri: Budizm'i Bırakıp Müslüman Oldu

Budizm'i Bırakıp Müslüman Oldu

1 saat önce

Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland uyruklu kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Budizm'i Bırakıp Müslüman Oldu, System.String[]
Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland uyruklu kadın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Tayland uyruklu, Budizm dinine mensup olan Panchaphon Pandee, Şarköy İlçe Müftülüğünde düzenlenen "ihtida" merasiminde, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar ve şahitlerin huzurunda Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Müftü Karapunar tarafından Panchaphon Pandee'ye, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verildi.

Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid getiren Panchaphon Pandee, Müslüman olarak Simge ismini aldı.

İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, İslamı seçen ve Müslüman olan kadına hayırlı mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda bir adet Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek 'ihtida belgesi"ni takdim etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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