Budo, Bazı Seferleri İplal Etti
1 saat önce
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa
(Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Saat 09.30'da Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:41 Kaynak: DHA
İdo ve Budo'da Sefer İptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı, Törenle AK Parti'ye Katılacağını Duyurdu
Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan CHP'li Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Normal Değil