Budo, Bazı Seferleri İptal Etti
1 saat önce
İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
BURSA- İstanbul
arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
BUDO'nun resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:
16.00 Bursa
(Mudanya
) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:01 Kaynak: DHA
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