Son Dakika Haberleri: Budo, Bazı Seferleri İptal Etti

Budo, Bazı Seferleri İptal Etti

1 saat önce

İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Budo, Bazı Seferleri İptal Etti, System.String[]
BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

BUDO'nun resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:

16.00  Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:01 Kaynak: DHA

Mudanya, Eminönü, Bursa, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu

İstanbul Havalimanı'na Büyük Taşınma 3 Mart'tan Sonra Başlayacak İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:07:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budo, Bazı Seferleri İptal Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]