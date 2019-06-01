Son Dakika Haberleri: BUDO'da bayram yoğunluğu
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BUDO'da bayram yoğunluğu

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı tatili için Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul'dan Bursa'ya gelen vatandaşlar, feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

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RAMAZAN Bayramı tatili için Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul'dan Bursa'ya gelen vatandaşlar, feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.
Hem bayram ziyareti hem de tatil için İstanbul'dan Bursa'ya gelen vatandaşlar, karayolu trafiğine takılmamak için deniz otobüslerine yöneldi. 9 günlük tatilin başlamasını fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul'dan Bursa'ya yapılan bir çok feribot seferinde biletler tükenirken Bursa'dan İstanbul'a yapılan seferlere ise bilet bulunuyor. Yoğunluğun bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
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