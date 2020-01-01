BUDO'da bazı seferler iptal edildi - Son Dakika

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa ( Mudanya )- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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