BUDO'da bazı seferler iptal edildi - Son Dakika

BUDO'da bazı seferler iptal edildi
6 saat önce
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın sabah yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın sabah yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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