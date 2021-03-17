BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şunlar:07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Haber: BURSA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BUDO'da sefer iptalleri - Son Dakika