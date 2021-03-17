BUDO'da sefer iptalleri - Son Dakika

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu