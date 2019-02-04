Son Dakika Haberleri: Budo'dan 1 Bilet Alana İkinci Bilet Yarı Fiyatına

Budo'dan 1 Bilet Alana İkinci Bilet Yarı Fiyatına

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), kış kampanyası ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı.

Budo'dan 1 Bilet Alana İkinci Bilet Yarı Fiyatına, System.String[]
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), kış kampanyası ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı. 4 Şubat Pazartesi ile 31 Mart Pazar tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile BUDO'dan 1 tam bilet alan bütün yolcular, ikinci biletini yarı fiyatına satın alabilecek.

Kampanya, 'Mudanya - Armutlu/ Armutlu - Mudanya' seferleri hariç bütün hatlarda, tüm seferlerde ve tüm günlerde geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen BUDO yolcuları, 'BUDO' boşluk 'Ad Soyad' boşluk 'T.C. kimlik numarası' yazıp 3172'ye mesaj yollayarak kampanyaya dahil olabiliyorlar. İlk tam biletini alıp kullanan yolcular, kendilerine gönderilen indirim kodu ile 31 Marta kadar ikinci biletini 34 TL yerine sadece 17 TL'ye alabilecekler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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