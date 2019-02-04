BUDO’dan 1 tam bilet alana, 2. bilet yarı fiyatına
16 dakika önce
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 'Kış Kampanyası' ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 'Kış Kampanyası' ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:35
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