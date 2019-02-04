Son Dakika Haberleri: BUDO’dan 1 tam bilet alana, 2. bilet yarı fiyatına

BUDO’dan 1 tam bilet alana, 2. bilet yarı fiyatına

16 dakika önce

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 'Kış Kampanyası' ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı.

BUDO’dan 1 tam bilet alana, 2. bilet yarı fiyatına, System.String[]
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 'Kış Kampanyası' ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:35 

Bursa, Ekonomi
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