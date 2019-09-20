Son Dakika Haberleri: Budo'dan iptal seferleri
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Budo'dan iptal seferleri

1 saat önce

BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan iptal seferleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.


Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
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