Budo'dan iptal seferleri
1 saat önce
BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu
(İhlas
) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
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