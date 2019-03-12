Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptali

Budo'dan Sefer İptali

35 dakika önce

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptali, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel
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