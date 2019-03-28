Budo'dan Sefer İptali
1 saat önce
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO)'nun seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:40 Kaynak: DHA
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