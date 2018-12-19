Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

2 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 18.00 ve 20.00 ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 19.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 17.00'ye kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12 Kaynak: AA

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel
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