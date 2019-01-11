Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve saat 14.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 12.55'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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