Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve saat 14.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 12.55'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel
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