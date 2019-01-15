Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugünkü Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00 ve 19.00 ile Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 ve 19.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:06 Kaynak: AA

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