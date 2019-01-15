Budo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugünkü Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00 ve 19.00 ile Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 ve 19.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:06 Kaynak: AA
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı