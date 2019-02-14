Budo'dan Sefer İptalleri
52 dakika önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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