Budo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
) ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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