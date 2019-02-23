Budo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30 Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece
)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:34 Kaynak: AA
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