Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:34 Kaynak: AA

Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
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