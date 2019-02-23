Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı

Eski Belediye Başkanı, Çantasını Çalanı Sosyal Medyadan Arıyor Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]