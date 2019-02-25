Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

9 dakika önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00-12.55 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel
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