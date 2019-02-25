Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 07.00-12.55 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin

İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var