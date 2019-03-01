Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece
)-Bursa (Mudanya), saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.