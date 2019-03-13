Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

49 dakika önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


Yine aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel
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