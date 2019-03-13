Budo'dan Sefer İptalleri
49 dakika önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Yine aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:47 Kaynak: AA
Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız
2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti