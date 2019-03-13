Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 ve 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel
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