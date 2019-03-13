Budo'dan Sefer İptalleri
1 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 ve 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:10 Kaynak: AA
BUDO ve İDO'da Bazı Seferler İptal Edildi
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