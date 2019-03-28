Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

12 dakika önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

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