Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



Aynı gerekçeyle 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

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