Budo'dan sefer iptalleri
32 dakika önce
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:28 Kaynak: DHA
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa
(Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu
(İhlas
) ve saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.
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