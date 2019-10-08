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BUDO'dan sefer iptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Daha önce, aynı gerekçeyle 13.00-18.00 saatlerindeki 6 seferin iptal edildiği duyurulmuştu.

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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