BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16.00 ve 18.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 18.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.