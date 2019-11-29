BUDO'dan sefer iptalleri
7 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16.00 ve 18.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 18.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
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