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BUDO'dan sefer iptalleri

7 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16.00 ve 18.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 18.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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