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BUDO'dan sefer iptalleri

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Aynı gerekçeyle 08.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de programdan kaldırılmıştı.

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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