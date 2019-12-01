BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle 08.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de programdan kaldırılmıştı.