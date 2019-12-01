BUDO'dan sefer iptalleri
6 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:34 Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 08.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de programdan kaldırılmıştı.
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