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BUDO'dan sefer iptalleri

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), saat 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:00 Kaynak: AA
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