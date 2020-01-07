BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika

BUDO'dan sefer iptalleri

6 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri, System.String[]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açacak Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
22:38 Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü - Son Dakika
22:37 Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
22:35 PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
22:35 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika
22:31 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]