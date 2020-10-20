BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
20.10.2020 12:47
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 14.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Bursa-İstanbul hattında, 9.30 ve 10.00'da yapılması planlanan 4 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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