Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika