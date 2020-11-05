BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

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