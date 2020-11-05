BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
(İHA)
- Kaynak: İHA
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