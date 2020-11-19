İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07: 45 Kabataş-Kadıköy-Bursa07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'da iptal edilen seferler şöyle: 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İDO ve BUDO'da sefer iptalleri - Son Dakika