BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile 17.45'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa ile İstanbul arasında 07.00-15.30 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.