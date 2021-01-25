BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
25.01.2021 08:03
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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