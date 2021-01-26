Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Normalleşme kararları için ilk hedef 12 milyon kişinin mart ayının ilk haftasına kadar aşılanması

Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi

CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış