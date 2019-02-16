Budo'nun Bazı Seferleri Yapılamayacak
38 dakika önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci), 09.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece
) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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